Um pouco por todo o mundo, a greve climática em imagens

Com cerca de 1500 mobilizações marcadas para esta sexta-feira, 22 de Outubro, um pouco por todo o mundo, as ruas voltaram a ecoar vozes de protesto pelo clima. As manifestações atravessaram fronteiras, passando por Uganda, Bangladesh, Índia, Suécia, Alemanha e também Portugal.

Em Portugal, a Greve Climática Estudantil marcou presença em vários pontos do país: Algarve, Alcácer do Sal, Braga, Caldas da Rainha, Guimarães, Lisboa, Leiria, Porto e Santarém. "Não há planeta B", "apaga as luzes quando sais de casa", "aqui há capitalistas há" foram algumas das palavras de ordem que se podiam ouvir e ler no protesto desta manhã em Lisboa, que juntou jovens de três escolas e terminou na Alameda, descreve a agência Lusa.

Na Alemanha, os activistas pelo clima tentam pressionar o próximo Governo: o objectivo da marcha em Berlim é apelar à nova administração para que, nos primeiros meses de governação, implemente um plano de 100 dias para o clima. Greta Thunberg, activista e fundadora do movimento Fridays for Future, esteve em Estocolmo a liderar uma greve climática na sua cidade natal.

O movimento ambientalista Fridays for Future surgiu em 2018 quando a jovem activista sueca Greta Thunberg faltou à escola e protestou durante três semanas em frente ao Parlamento sueco, a favor da justiça climática. A última greve climática global realizou-se em 24 de Setembro e juntou cerca de 800 mil pessoas em mais de 1500 cidades.