O que nos espera para lá do horizonte? A Magnum responde em imagens

É no horizonte, o lugar indefinido onde “o finito toca o infinito”, que enfoca a colecção de 111 fotografias que a Magnum Photos, a cooperativa fotográfica mais antiga do mundo, e a fundação Aperture partilham com o mundo sob o pretexto do evento online Magnum Square Print, intitulado On The Horizon, a decorrer até 24 de Outubro.

A selecção de imagens, que inclui obra de fotógrafos como Alex Majoli, Thomas Dworzak, Steve McCurry ou Martin Parr, “explora os limites da prática fotográfica, estica os limites do que conhecemos e vemos e abraça o desconhecido”, descreve a Magnum ao P3, através de comunicado. Cada imagem é acompanhada de uma nota do autor sobre o seu significado, o que permite um vislumbre sobre o seu mundo interior. Onde termina o horizonte de cada um?