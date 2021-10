O racismo nunca existiu

A trasladação simbólica de Aristides de Sousa Mendes para o Panteão Nacional foi uma louvável resolução da Assembleia República, na sequência da proposta apresentada por Joacine Katar Moreira, enquanto ainda era deputada do Livre. A importância desta homenagem resulta, no meu entender, de se estar a sedimentar como herói, no nosso imaginário nacional, um português que soube desobedecer e salvar vidas nos tempos da ditadura do Estado Novo.