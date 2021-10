Como aconteceu Glória, a primeira série portuguesa para a Netflix

No Ribatejo, houve “uma cidade americana no fim do mundo” onde CIA, PIDE, KGB, campinos, Beatles e Cheetos escreveram uma página pouco conhecida da história da Guerra Fria. É com essa matéria que se escreve o primeiro capítulo da ficção original portuguesa na Netflix. Glória é a primeira série nacional para o gigante do streaming e é uma porta aberta para o futuro.

Será?

E o que significa ser uma série original Netflix e mais concretamente ser a variável “série original Netflix em língua não-inglesa”? O que é que um chamado “mercado local” acrescenta à melodia a ideia de “história local com apelo universal”?.

São algumas das questões levantadas por Joana Amaral Cardoso junto dos seus interlocutores, o team artístico e produtivo de Glória.

Algumas pinceladas do cenário em que se desenrola o dossier deste nosso tema de capa:

A história da verídica Glória do Ribatejo é desconhecida de muitos portugueses. Hoje é a Herdade de Nossa Senhora da Glória mas nos anos da Guerra Fria era um enclave americano em Portugal tão grande quanto discreto, ponto de encontro de PIDEs e informadores, ministros e festas do ié-ié.

A Netflix está presente em 190 países e fez séries em 40. Portugal junta-se a esta lista a 5 de Novembro numa altura em que o serviço está ainda a colher os frutos de um novo fenómeno por si criado: da Coreia do Sul, Squid Game é a série em língua não-inglesa com a melhor estreia de sempre na plataforma de streaming líder mundial (111 milhões de contas)

Isabel Coutinho encontrou-se com Irvine Welsh no FEST — Festival Novos Realizadores/Novo Cinema, em Espinho, onde o escritor escocês deu uma masterclass. Aos 63 anos, o autor de Trainspotting continua a produzir a grande velocidade. Romances, documentários e argumentos para televisão e cinema. Retrato de uma arte de ofender ao longo dos anos...

Está a chegar — chega a 29, mas o single apresenta-se já hoje — Horas Vazias, de Camané. Gonçalo Frota já ouviu. "Um disco de compromisso entre aquilo que Camané pode sonhar em ser daqui em diante e a ligação à mentoria ímpar de José Mário Branco que foi fundamental no seu percurso".

Dito de forma mais eloquente: "Com a partida de JMB, esse trabalho insistente e contínuo de chegar às profundezas do fado, escavando no mesmo sítio (como se aplicassem uma evidência matemática de que não recomeçando sempre do zero podiam alcançar outras revelações) e não abrindo sempre um buraco novo de cada vez, parte-se. É justo dizer, assim, que haverá necessariamente um antes e depois. Porque a partir daqui, mesmo que Camané decida investir numa outra qualidade de relação continuada, o percurso será sempre outro..."

Para já, oiçamos o disco através das palavras de Frota... aqui

São inescapáveis, esta semana:

Fabian, de Dominik Graf, traz-nos novas do cinema alemão e ​vê-se como um passeio num theme park dedicado aos últimos anos da República de Weimar, o que tem um efeito fascinante, quase hipnótico.

Dune, a releitura da obra de Frank Herbert pelo canadiano Denis Villeneuve, objecto de um formalismo deslumbrante que sufoca tudo o que o rodeia, segundo Jorge Mourinha.

No Porto, e depois da inauguração da exposição em Lisboa, Ai Weiwei entrelaça-se "numa série de equívocos" na sua exposição no Museu e no Parque de Serralves (que equívocos, José Marmeleira? "Neste caso, de uma arte espectacular que, num impulso mimético, copia a natureza para celebrar o artista)

O Doclisboa, que hoje começa, e de que destacamos, na primeira semana, The First 54 Years, filme sobre Israel e os territórios ocupados que quer “dar a ver” o que Israel “tornou invisível” (quem o diz é o seu autor, o israelita Avi Mograbi) e Roadrunner, “um filme sobre” Anthony Bourdain, que nos revela muito sobre o homem por trás da imagem que tocou milhões de espectadores.

Se for a Paris por estes dias não perca a exposição que o designer Jean-Paul Gaultier comissaria na Cinemateca Francesa: Cinémode. Mais do que uma exposição de moda, é uma exposição em que a moda faz o seu cinema.

Na verdade, entramos para um atelier de inspirações pessoais, as de Gaultier: imagens de Falbalas (1945), estonteante filme de Jacques Becker, estão na sala de entrada da exposição. Retrato de um estilista e sedutor que sucumbe ao amor impossível, é um filme sobre a efervescência da arte e sobre a loucura. Gaultier viu-o na televisão, aos 13 anos, e logo decidiu o seu caminho. O guarda-roupa de Falbalas foi desenhado por Marcel Rochas, que além de ter sido um dos primeiros a compreender o cinema como montra das suas criações, é creditado como o inventor do guêpierre, peça que faz parte das revisitações de Gaultier desde o início da sua carreira. Passou-a do interior (como a mãe usava, peça íntima) para peça de vestuário exterior. Para que não haja dúvidas: na exposição, ao lado das imagens de Falbalas há um bustier que Gaultier desenhou para Madonna e outro para Catherine Ringer dos Rita Mitsouko.

Assim decorre Cinémode, entre a história da moda e a revisitação da colecção de memórias pessoais de Jean-Paul Gaultier.