Domingo gordo no futebol internacional

A uma jornada europeia que correu de feição a todas as equipas portuguesas menos ao Benfica, segue-se o regresso ao campeonato. E o primeiro a vestir o equipamento é o FC Porto, que visita o Tondela (sábado, 18h) na tentativa de reclamar, provisoriamente, a liderança da prova. Diante de uma equipa que detém o quarto melhor ataque da Liga, os “dragões” procuram a quarta vitória consecutiva na prova.

Pelas 20h30 de sábado, é a vez de o Sporting medir forças com o Moreirense, actual 14.º classificado ainda sem triunfos fora de portas. Em Alvalade, o campeão nacional, que a meio da semana goleou o Besiktas (1-4) na Liga dos Campeões, ensaiará também o assalto ao comando do campeonato, na expectativa do que venha a fazer o líder no dia seguinte. E fá-lo-á com a equipa já praticamente na máxima força.

Quando entrar em campo para defrontar o Vizela (18h, no domingo), o Benfica já saberá com o que contar em termos de classificação. Seja como for, uma vitória será fundamental para ultrapassar a derrota pesada sofrida diante do Bayern (0-4) na Champions e reinjectar confiança na equipa. Frente a um adversário que subiu nesta época ao primeiro escalão e ocupa o 12.º posto, as “águias” não contarão com André Almeida nem com Rodrigo Pinho (que falhará o resto da época).

O domingo será o dia que concentra todas as atenções no futebol internacional. A tarde arranca com o clássico dos clássicos em Espanha, o Barcelona-Real Madrid (15h15), referente à 10.ª jornada da Liga; prossegue com o Manchester United-Liverpool (16h30), da 9.ª ronda da Premier League (com quatro pontos a separarem as duas equipas); e termina com o Inter Milão-Juventus (19h45), o prato forte da 9.ª jornada da Série A. Tudo jogos para seguir com atenção redobrada.

Fora dos relvados, há que virar os holofotes para Kitakyushu, no Japão, onde decorrem os Mundiais de Ginástica Artística. Depois do brilharete de Filipa Martins no concurso de all around, em que conseguiu a melhor classificação de sempre para Portugal, a atleta do Acro Clube da Maia compete na segunda final do evento, desta vez na prova de paralelas assimétricas. A acompanhar na RTP2, entre as 8h05 e as 12h25 de sábado.

Nos desportos motorizados, paira no ar a expectativa para se saber se o título mundial ficará entregue já no domingo. No Grande Prémio de Emília Romagna (13h), Fabio Quartararo (Yamaha) pode tornar-se já no primeiro piloto francês a sagrar-se campeão de MotoGP, se conseguir vencer a corrida, sendo que esta prova terá o interesse adicional de significar a despedida do ícone Valentino Rossi (Yamaha) do público italiano. Na segunda sessão de treinos livres, o português Miguel Oliveira (KTM) obteve o quinto melhor tempo.

A meio da próxima semana, volta o futebol nacional com a estreia dos "grandes" na Taça da Liga. Na terça-feira, há duplo compromisso, com o Santa Clara-FC Porto (18h) e o Sporting-Famalicão (21h15), ficando o V. Guimarães-Benfica agendado para quarta-feira (19h30) e o Sp. Braga-Paços de Ferreira para quinta-feira (20h15). Será, de resto, um período de calendário cheio para os clubes que participam nas competições europeias.

