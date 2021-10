Mohammed era pastor de camelos e pisou uma mina em tempo de paz

À entrada de Marrocos no Sara Ocidental, na Marcha Verde de 1975, estava Franco moribundo e os espanhóis, incluindo os sarauís, esperavam pela transição que se adivinhava, seguiram-se massacres, detenções, êxodo. Os sarauís chamam Marcha Negra ao acto inaugural do seu martírio. Dezenas de milhares fugiram e encontraram refúgio no mais árido dos abrigos, o Sara argelino, num movimento que separou famílias e fez dos sarauís um povo dividido.