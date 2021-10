Biden apoia mudança nas regras do Senado para furar oposição da minoria republicana

Presidente dos EUA, um velho defensor da regra do filibuster , tem mudado de opinião à medida que o Partido Republicano vai conseguindo bloquear as suas principais promessas eleitorais. Para já, defende o fim ou a suspensão da regra, para que o Partido Democrata consiga aprovar a reforma das leis eleitorais.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, admitiu apoiar uma alteração às regras do Senado norte-americano para que a maioria parlamentar do Partido Democrata consiga furar a oposição do Partido Republicano à reforma das leis eleitorais do país.