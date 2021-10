Transtejo anuncia perturbações na ligação fluvial entre Montijo e Lisboa no sábado e domingo

“Falta de recursos humanos operacionais” leva a suspensão de serviço no sábado e supressão de carreiras no domingo. Tutela avisa que vai criar transporte alternativo rodoviário onde os passes serão válidos

A Transtejo anunciou hoje perturbações na ligação fluvial entre Montijo e Lisboa, inclusive a suspensão do serviço no sábado a partir das 13h00, apresentando como alternativa a carreira fluvial do Barreiro e o transporte rodoviário entre Barreiro e Montijo. “Durante o fim-de-semana, por motivo de falta de recursos humanos operacionais, não é possível garantir a realização de todas as carreiras previstas”, lê-se num aviso das perturbações de serviço entre Montijo (distrito de Setúbal) -- Cais do Sodré (Lisboa), divulgado hoje na página da Transtejo/Soflusa (TTSL) na internet.

Além da suspensão do serviço no sábado, a partir das 13h00, está prevista para domingo uma supressão da carreira Cais do Sodré -- Montijo, no horário das 21:30, segundo informação da empresa.

No âmbito destas perturbações na Transtejo, o Ministério do Ambiente e da Acção Climática informou que, “provisoriamente e enquanto se mantiverem os constrangimentos operacionais na ligação fluvial Montijo-Lisboa, será posta em prática uma solução alternativa”.

“Assim, os detentores de passagens válidas poderão, no caso de supressão da ligação, usar um serviço rodoviário dedicado, que fará a ligação ao terminal do Barreiro. A partir deste terminal, podem usar a ligação fluvial entre esta cidade e Lisboa”, indicou a tutela, referindo que esta solução vigorará a partir de hoje e durará enquanto as supressões de serviço se mantiverem.

Em comunicado, o Ministério reforçou ainda que continua a procurar uma solução definitiva para os constrangimentos operacionais que afectam as ligações fluviais na área metropolitana de Lisboa.

A Transtejo assegura as ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, e Lisboa. E a supressão de serviços já havia sido anunciada, no início deste semana, para as ligações nocturnas de quarta e quinta-feira.

Os trabalhadores da Transtejo, juntamente com os da Soflusa, fizeram várias greves parciais durante este ano, a última das quais em 21 de Setembro, devido a falhas nas negociações salariais entre a administração da empresa e os sindicatos, tendo o Ministério do Ambiente reunido igualmente com os sindicatos na tentativa de desbloquear a situação. E em plenário os sindicatos já foram autorizados a avançar com nova convocatória para uma paralisação de cinco dias, mas as datas ainda não foram anunciadas.