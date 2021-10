Governo avança com desconto de 25 euros por família nos combustíveis até Março

Desconto é de dez cêntimos por litro, com limite de 50 litros por mês por agregado familiar. Ministro das Finanças anunciou nova medida para suster a subida dos preços da gasolina e do gasóleo.

Depois de uma baixa extraordinária no imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP) para contrabalançar os ganhos do Estado com a receita do IVA resultante da subida dos preços, o Governo vai criar um “desconto de dez cêntimos por litro” nos combustíveis, “para todas as famílias”, até 50 litros por mês por família.

A medida foi anunciada esta tarde no Parlamento pelo ministro das Finanças, João Leão, e estará em vigor entre Novembro deste ano e Março de 2022. Como o desconto máximo são cinco euros mensais, o desconto acumulado ao longo destes cinco meses pode chegar aos 25 euros.

O apoio funcionará através de um crédito na conta bancária de forma integrada com o sistema do IVAucher, disse João Leão. Haverá uma “uma transferência directa para a conta bancária das famílias, através da plataforma IVAucher”, mas ainda não são conhecidos pormenores sobre o funcionamento do reembolso.

O ministro disse que, como se prevê que a subida dos preços dos combustíveis seja temporária, o Governo está a adoptar “medidas de carácter extraordinário e excepcional”.

O impacto financeiro, disse, é “muito elevado” e estima que o Governo irá devolver às famílias 133 milhões de euros durante cinco meses, a que acresce o impacto da redução do ISP.

Portugal “é o primeiro país que está a tomar medidas de carácter extraordinário”, realçou.

A medida foi anunciada por Leão antes de marcar presença numa audição na comissão de orçamento e finanças para discutir a proposta de Orçamento para 2022.

Perante a escalada do preço dos combustíveis para valores recorde nas últimas semanas, o Governo anunciou a 15 de Outubro uma redução extraordinária do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP) em dois cêntimos por litro de gasolina sem chumbo e em um cêntimo por litro de gasóleo.

A portaria fixa o valor das taxas unitárias do ISP até 31 de Janeiro de 2022 (no continente), com o objectivo de compensar, proporcionalmente, o ganho que o Estado tem na receita do IVA que decorreu directamente do aumento do preço.

Depois do choque na procura durante a pandemia, que fizeram baixar a cotação dos combustíveis nos mercados internacionais no ano passado, os preços do crude e do Brent do Mar do Norte têm vindo a subir e já voltaram para valores registados antes da pandemia.

Quando então se verificou uma menor procura por causa do abrandamento da actividade económica mundial, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) decidiu reduzir o nível de produção, mas à medida que as restrições sanitárias foram sendo levantadas, a procura cresceu sem que a oferta fosse ajustada ao ponto de evitar constrangimentos no mercado.

“Enquanto a procura continuar a exceder a actual oferta, os preços do petróleo deverão continuar a subir, traduzindo-se num aumento dos preços dos combustíveis. Uma intervenção dos membros da OPEP seria fundamental para travar o aumento dos preços, mas parece que essa decisão continua fora dos planos do cartel, pelo menos por agora”, notava esta semana o analista de mercado, Henrique Tomé, da XTB Portugal.

Como o PÚBLICO explicou recentemente, os preços dos combustíveis seguem os mecanismos de mercado. Os valores praticados nos postos de abastecimento são fixados livremente pelos retalhistas incorporam os ganhos das empresas e os custos na cadeia, onde se inclui a importação da matéria-prima, a refinação, a logística da armazenagem e transporte, a constituição das reservas obrigatórias, a incorporação de biocombustíveis, os custos de comercialização e a parte da tributação.

Aqui, além do ISP, entra a taxa de adicionamento sobre as emissões de dióxido de carbono, o IVA e a contribuição de serviço rodoviário.

Na factura da gasolina, os impostos representavam em Agosto 57,6% do valor final pago pelos consumidores e, nos gasóleos, valiam 53% do total, como referiu a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) no último boletim sobre os preços médios praticados em Portugal.

Notícia corrigida às 16h13. Rectificado o valor total do desconto entre Novembro de 2020 e Março de 2022.