Francisco Assis pede reunião a Costa e Marcelo para ultrapassar crise da concertação social

O presidente do Conselho Económico e Social (CES), Francisco Assis, considera que a decisão tomada pelas confederações patronais de suspenderem a participação nas reuniões da concertação social, é “um problema grave”. Por isso, vai pedir uma reunião com o primeiro-ministro, António Costa, e outra com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na expectativa de esclarecer “eventuais mal-entendidos” e resolver a situação rapidamente, evitando o bloqueio do diálogo social.