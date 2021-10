Concessão do terminal multiusos de Sines está em concurso público

A administração do Porto de Sines lançou esta quinta-feira o concurso público com o qual espera encontrar quem será o novo operador do Terminal Multipurpose de Sines (TMS), um terminal que está concessionado desde 1992 à Portsines, e tem estado centrado na importação de carvão para as centrais termoeléctricas de Sines e do Pego, cuja actividade já foi descontinuada, tendo mais tarde sido ampliado para permitir a movimentação de vários tipos de carga incluindo a carga ro-ro (rol on/roll off, usado para a entrada e saída de viaturas). O concurso está aberto até ao próximo dia 15 de Fevereiro, sendo que o prazo de concessão será proposto pelos concorrentes, sujeito a um máximo de 30 anos.

Em comunicado, a APS argumenta que com o já anunciado encerramento da actividade das duas centrais termoeléctricas do país, “o TMS tem todas as condições não só para capturar mais carga de hinterland (área de influência do Porto), como também para se reconverter num nó logístico especializado numa nova carga, seja na área do agro-alimentar, de outros granéis sólidos, veículos, contentores ou cargas de projecto”.

De acordo com a autoridade portuária, as condições do concurso “foram desenhadas com o objectivo de colocar à concorrência um processo de concessão flexível”, de tal forma que o terminal possa ser atractivo “para operadores de média/grande dimensão com diferentes vocações, que se disponham a assegurar simultaneamente a movimentação das cargas de proximidade e a reconversão da actividade do terminal”.

O cais de acostagem deste terminal – que permite a recepção de navios com cargas até 190 mil toneladas – tem um comprimento total de 645 metros no exterior e 296 metros no interior, um cais dedicado para carregamento de granéis sólidos e uma rampa ro-ro. De acordo com a APS existem junto ao terminal várias áreas disponíveis com capacidade para a instalação de armazéns ou silos que permitirão optimizar as necessárias operações logísticas. O terminal está conectado à ZILS - Zona Industrial e Logística de Sines por tapete rolante e por comboio à rede ferroviária nacional.