Sérgio Conceição: “Vamos com tudo para ganhar em Tondela”

Sérgio Conceição assumiu esta sexta-feira em conferência de imprensa dedicada à antevisão do jogo de Tondela, agendado para sábado (18h SPTV2) - da 9.ª jornada da I Liga - que o FC Porto está física e psicologicamente disponível para regressar à maratona do campeonato, sem receio de tropeçar nas serpentinas da primeira vitória na Liga dos Campeões, sobre o AC Milan.

A troca do ‘chip’, que o treinador do FC Porto admitira, antes do jogo com o Sintrense da Taça de Portugal, ser mais complexa quando se sai da Champions e se entra nas Ligas domésticas, tem que estar em permanente estado de alerta “para estarmos concentrados, independentemente da competição ou do respectivo mediatismo. A coragem e a boa organização” do jogo com o Milan deixam boas sensações a Sérgio Conceição, que espera tudo menos um jogo fácil na deslocação a Tondela.

“O Tondela vem de três vitórias seguidas”, enfatiza, duas para a Liga e uma na Taça, depois de cinco derrotas consecutivas, entre a segunda e a sexta jornada.

“A equipa estabilizou. Tem muito bons princípios em todos os momentos do jogo e o quarto melhor ataque”, nota, sublinhando os 12 golos do Tondela, menos um do que Sporting, tendo ainda a companhia de Sp. Braga e Estoril nas contas da finalização do campeonato.

“É uma equipa virada para a frente”, prossegue, adicionando outa camada de risco.

“Com os grandes - e incluo aqui o Sp. Braga - sofreu apenas no fim”, insiste para traçar um quadro de dificuldades, sendo que o Sp. Braga marcou os dois golos decisivos aos 84 e 90 minutos, enquanto o Benfica só chegou ao triunfo em Tondela aos 88 minutos.

Daí que a estratégia seja clara: “Ir com tudo para ganhar e somar três pontos importantes nesta maratona, que ambicionamos vencer”.

Em relação ao possível desgaste do FC Porto, Sérgio Conceição reconheceu que quatro dias são suficientes para recuperar a equipa, admitindo a possibilidade de haver casos particulares de jogadores expostos a viagens e jogos internacionais que necessitem de mais tempo.

“Jogamos ao quarto dia, não é por aí. Mas é preciso olhar aos diferentes casos. Um ou outro jogador mais fatigado. Mas os que não entraram com o Milan dão totais garantias se forem chamados”, clamou, mais apreensivo em relação às viagens sublinhadas na agenda dos “dragões": duas aos Açores, para a Taça da Liga e campeonato, para defrontar o Santa Clara, com um salto a Milão pelo meio, logo após o derby com o vizinho Bessa.

“Temos muitos jogos fora. Mas quem quiser estar no FC Porto tem que estar preparado para lutar em muitas frentes. Agora, é claro que quem não tiver essas viagens para fazer terá alguma vantagem”, redarguiu relativamente ao calendário do Sporting, que cumpre os próximos quatro compromissos em Alvalade..

Mas, regressando à condição física e psicológica da equipa portista, Conceição sente “os jogadores fortes a nível emocional. Tivemos um jogo mau, que podia deixar algumas marcas, mas demos uma resposta fantástica”, recorda, referindo-se à pesada derrota com o Liverpool e à reacção frente ao Paços de Ferreira.

A conferência resvalou então para terrenos mais polémicos e para a expulsão de Taremi, frente aos pacenses, com o treinador e ilibar o iraniano, que diz ser vítima de rotulagem.

“O Taremi é super honesto. Pede sempre desculpa aos adversários e aos árbitros. Mas, de má fé,​ criaram uma imagem... E o pior é toda a gente ir atrás, como os animais. O árbitro pode ser induzido em erro, ter dúvidas e não assinalar, pois sente-se confortável com tantas câmaras. O penálti é claríssimo, na minha opinião, por isso, ou falta competência ou precisam de um oculista. Quando é um lance de interpretação, aceita-se. Mas aqui é claro, como já aconteceu noutros lances”.