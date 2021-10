Guitarrista Bruno Chaveiro estreia-se como cantor com o tema Incerteza

Guitarrista, estreou-se a solo em 2019 com o álbum #Desatino, com o qual percorreu diversos palcos, entre eles o do CCB, o do Museu do Fado e o festival Santa Casa Alfama. O tempo de paragem forçada ditado pela pandemia, tentou aproveitá-lo o melhor que pôde, trocando experiências com outros músicos, sempre na busca de novos caminhos e sonoridades. Foi assim que aceitou passar a integrar a banda do pianista Júlio Resende. E foi assim também que, não deixando a guitarra portuguesa, se atreveu a cantar.

“Um sonho antigo guardado a sete chaves pelo receio de se expor para além da sua relação com a guitarra portuguesa, mas de um poema de Tiago Correia nasceu uma composição e a vontade de a interpretar, cantando”, escreve-se no comunicado que anuncia a canção e respectivo videoclipe, em estreia nesta sexta-feira. Uma canção cujo refrão começa com estas palavras: “Se me perguntar quem sou/ eu já não sei dizer”. Mas, ao que parece, ele sabe. Com Bruno Chaveiro (voz), gravaram este tema os músicos João Domingos (guitarra acústica), Eduardo Espinho (guitarra eléctrica), André Moreira (baixo), Sertório Calado (bateria) e Carlos Lopes (acordeão). Com produção de Bruno Chaveiro e Eduardo Espinho, as captações foram feitas nos estúdios Pé de Vento de Vale de Lobos.

Nascido em 1993 em Morges, uma pequena localidade da Suíça, filho de portugueses que para ali emigraram, o guitarrista Bruno Chaveiro começou cedo a aprender viola de fado. Isso foi aos 7 anos, quando veio para Portugal, para a terra natal dos pais, Montemor-o-Novo. Da viola passou à guitarra portuguesa, aos 15 anos, depois de se iniciar nos palcos aos 11. Mas foi aos 17, em 2010, que se assumiu em definitivo como guitarrista, passando a trabalhar com maior assiduidade nas casas de fado. Estudou guitarra portuguesa com Custódio Castelo, terminando a licenciatura com distinção e nota máxima (20 valores) na execução do instrumento. Presente em várias casas de fado, veio a acompanhar vários fadistas (Raquel Tavares, Pedro Moutinho, Mísia, Cuca Roseta, Fábia Rebordão, Jorge Fernando, Celeste Rodrigues, Carminho, Buba Espinho, Marco Rodrigues, Ana Laíns, etc.). No seu já citado álbum de estreia, #Desatino, a par de composições próprias, evocava alguns dos maiores guitarristas portugueses, como Fontes Rocha, José Nunes, Domingos Camarinha, Casimiro Ramos ou Custódio Castelo.