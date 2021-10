O universo da Guerra dos Tronos chegou a Monsanto com um helicóptero, tractores e caravanas

A tranquilidade de Monsanto, aldeia histórica do concelho de Idanha-a-Nova, na Beira Baixa,​ é interrompida por um zumbido persistente. Sobre o castelo, em manobras constantes, paira um helicóptero. Pela estreita rua que serpenteia povoação acima e dá acesso à fortificação, circulam pequenos tractores com cargas variadas: águas, café, gelo, cablagem. O bulício explica-se com a chegada da superprodução de House of the Dragon, prequela da série Guerra dos Tronos, à aldeia portuguesa, onde vão decorrer filmagens até 3 de Novembro.