Sindicato Cena-STE vê com “algum agrado” e “muita preocupação” aprovação de subsídio de desemprego para a cultura

O anúncio feito esta quinta-feira pelo Governo de que os trabalhadores do sector da cultura terão de estar apenas um mês sem actividade e não três, como previa a proposta de estatuto aprovada em Abril passado em Conselho de Ministros, é para já a alteração positiva assinalada pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Espectáculos, do Audiovisual e dos Músicos (Cena-STE). “Neste momento isso parece-nos a diferença. Agora é preciso perceber a quem se aplica, de que forma é que se aplica”, comenta ao PÚBLICO Rui Galveias, coordenador do Cena-STE, que tinha pedido prazos mais reduzidos para o acesso à protecção social em forma de subsídio de desemprego durante as negociações do Estatuto dos Profissionais da Cultura mantidas com o Governo ao longo de um ano.

“Vemos com algum agrado e com muita preocupação [a aprovação]. Se é importante que o universo dos trabalhadores que são criadores e artistas tenha alguma protecção social, temos de perceber ainda de que forma se chega depois aos valores em causa”, diz a propósito do documento final aprovado ontem pelo Governo em Conselho de Ministros.

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, anunciou que o subsídio terá o valor mínimo de um IAS (Indexante dos Apoios Sociais), ou seja, 438,81 euros, e não pode ultrapassar 2,5 IAS, correspondentes a 1097,03 euros. O acesso ao subsídio — que a ministra considerou “similar ao subsídio de desemprego” — implica ainda 180 dias de prestação de actividade, o chamado “prazo de garantia”, mas o diploma prevê que o valor do recibo possa ser convertido para este efeito em dias de trabalho.

“A diminuição do prazo de garantia pode ser positiva, mas não pode é ser transformada numa forma de os patrões do sector fugirem ao pagamento da segurança social e de arrastar todos os trabalhadores da cultura para a precariedade. Temos que perceber no articulado o problema do incentivo à prática da precariedade. As pessoas não podem ser encaminhadas para uma solução deste tipo quando isso as afasta de um contrato de trabalho, da plenitude de direitos. Um trabalhador, seja artista ou técnico, que está num plateau, num festival, num evento — onde está a cumprir um horário e a trabalhar com o material de uma empresa, por exemplo —, se for trabalhador independente e tiver um acidente de trabalho, a responsabilidade é dele. Se estiver numa lógica de contratação já não, tem outras garantias.”

Quanto à promessa de o diploma prever taxas contributivas diferentes para desincentivar a celebração de contratos mais precários, o Cena-STE diz que é preciso perceber de que forma vão ser aplicadas e como é que a fiscalização garante que são cumpridas. “Esse é o principal problema. Se nós tivéssemos todos os trabalhadores que estão em precariedade no sector debaixo de contratos de trabalho aquilo que aconteceu a partir de Março de 2020 [com a pandemia], não tinha pura e simplesmente acontecido.”

O primeiro-ministro congratulou-se esta sexta-feira com a aprovação, pelo Governo, do novo Estatuto dos Profissionais da área da Cultura, que considerou “um marco histórico” por reconhecer a especificidade destes trabalhadores e lhes garantir mais direitos.

Numa mensagem divulgada na sua conta da rede social Twitter e citada pela Lusa, António Costa sublinha que o novo estatuto traz “uma maior protecção social”, adaptada a esta actividade, exemplificando com a criação “de um inovador subsídio de suspensão da actividade cultural, para acautelar a intermitência que caracteriza este sector”.

“A pandemia mostrou como tantos artistas e profissionais do espectáculo se encontram desprotegidos perante a adversidade. Com este Estatuto combatemos a precariedade e a informalidade. E garantimos maior segurança aos agentes culturais”, escreve o primeiro-ministro.