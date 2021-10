Sexta, na TV: Capital Humano, emergência climática, um homem maior que a censura e um agente imobiliário em apuros

CINEMA

Encomenda Armadilhada

Hollywood, 20h

Um thriller de acção escrito e realizado por David Koepp, sobre um estafeta de bicicleta (Joseph Gordon-Levitt), viciado em velocidade e a conduzir sempre em contra-relógio pelas ruas de Manhattan. Quando recolhe acidentalmente um envelope pertencente a um detective corrupto (Michael Shannon), vê-se envolvido numa arriscada perseguição de vida ou morte.

Capital Humano

TVCine Top, 21h30

A ambição de ascensão social de um agente imobiliário de classe média. As aspirações de uma mulher rica e infeliz. O desejo de amor verdadeiro de uma rapariga sufocada pelas pretensões do pai. Os seus destinos vão cruzar-se por causa de um acidente misterioso na véspera de Natal, que os vai fazer questionar o verdadeiro valor do “capital humano”. Um filme dramático de Paolo Virzì, que transporta para uma cidade italiana da província a obra do americano Stephen Amidon.

A Promessa de Uma Vida

AXN, 23h52

Em 1919, o mundo tenta recuperar da I Guerra Mundial. Depois do suicídio da mulher, o australiano Joshua Connor viaja para a Turquia para saber dos três filhos, desaparecidos em combate. Não tem esperança de os encontrar com vida mas quer, pelo menos, poder enterrá-los no país natal, junto à mãe deles. Tudo muda quando percebe que o mais novo pode ainda estar vivo. Com Russell Crowe como realizador e protagonista, o filme baseia-se na obra homónima de Andrew Anastasios e Meaghan Wilson-Anastasios.

DOCUMENTÁRIOS

Francisco Lyon de Castro, Maior Que a Censura

RTP2, 20h37

Estreia. Fundou as publicações Europa-América em 1945 e foi um grande opositor ao regime do Estado Novo. Antes do 25 de Abril, editou autores “proibidos” como Soeiro Pereira Gomes, Alves Redol, Garcia Marquez ou Jorge Amado. Publicou também, depois da Revolução dos Cravos, obras de José Hermano Saraiva, Gorbatchov e António Damásio, entre muitos outros escritores portugueses e estrangeiros, contemporâneos e clássicos. Realizado por Miguel Costa, este documentário relembra Francisco Lyon de Castro (1914-2004) e a sua “vida dedicada à liberdade de expressão e à democratização da leitura”. Intercala segmentos ficcionados com testemunhos reais – de José Jorge Letria, Catarina Vaz Pinto, Tito Lyon de Castro e outros –, com enquadramento feito pelo historiador João Madeira.

Já!

TVCine Edition, 22h

O Mundo em Mudança – ciclo sobre “temas urgentes dos nossos tempos” – prossegue com este documentário, realizado pelo estreante Jim Rakete, sobre uma emergência global: as alterações climáticas. Toma o pulso ao impacto das palavras e acções de Greta Thunberg, vai ao encontro de jovens activistas para perceber as suas motivações, recolhe opiniões de veteranos e especialistas na matéria e revela o apoio de personalidades do mundo artístico, como Wim Wenders ou Patti Smith.

SÉRIES

O Agente Imobiliário

RTP2, 22h01

Estreia. Nesta mini-série francesa de quatro episódios, o premiado actor Mathieu Amalric (Munique, Grand Budapest Hotel, O Escafandro e a Borboleta) encarna Olivier, um agente imobiliário falido, que só não é sem-abrigo porque vai vivendo nas casas que tenta vender. Tudo muda quando recebe a notícia de uma herança: a mãe deixou-lhe um prédio perto de Paris. O que parece uma oportunidade de ouro para saldar dívidas e mudar de vida transforma-se num pesadelo quando percebe que o imóvel precisa de grandes obras e que ali mora uma inquilina que não está disposta a deixar o seu apartamento. Felizmente, Olivier pode sempre contar com a compreensão do seu único amigo: um peixinho dourado.

Invasion

Apple TV+, streaming

Nova série de ficção científica que pega na premissa de uma invasão alienígena e, como muita da ficção de co-produção e agenda global tenta fazer na era do streaming, a observa pelo prisma de pontos de vista de diferentes personagens em diferentes continentes. Criada por Simon Kinberg (X-Men, Deadpool, The Martian) e David Weil (Hunters), estreia os primeiros três episódios nesta sexta-feira e depois revela os sete outros capítulos semanalmente. O elenco inclui Shamier Anderson, Golshifteh Farahani, Sam Neill, Firas Nassar e Shioli Kutsuna.