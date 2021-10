Santa Clara: a igreja dourada do Porto reabre em todo o seu esplendor

A igreja portuense de Santa Clara, que esta sexta-feira volta a mostrar-se em toda a sua dourada magnificência interior, depois de duas longas e exigentes campanhas de reabilitação coordenadas pela Direcção Regional de Cultura do Norte, oferece agora a paroquianos e turistas um impressionante espectáculo visual, do qual provavelmente nenhum visitante pôde usufruir em pleno desde meados do século XVIII, quando terminaram os trabalhos de douramento e pintura da talha, e o fumo das velas e o uso quotidiano do espaço por padres, freiras e respectiva criadagem ainda não tinham começado a obscurecer as cores e os brilhos e a empastelar os delicados relevos das decorações.