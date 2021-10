Primeiro-ministro considera Estatuto dos Profissionais da Cultura um “marco histórico”

O primeiro-ministro congratulou-se hoje com a aprovação, pelo Governo, do novo Estatuto dos Profissionais da área da Cultura, que considerou “um marco histórico” por reconhecer a especificidade destes trabalhadores e lhes garantir mais direitos.

Numa mensagem divulgada na sua conta da rede social Twitter, António Costa sublinha que o novo estatuto traz “uma maior protecção social”, adaptada a esta actividade, exemplificando com a criação “de um inovador subsídio de suspensão da actividade cultural, para acautelar a intermitência que caracteriza este sector”.

“A pandemia mostrou como tantos artistas e profissionais do espectáculo se encontram desprotegidos perante a adversidade. Com este Estatuto combatemos a precariedade e a informalidade. E garantimos maior segurança aos agentes culturais”, escreve o primeiro-ministro.

Segundo explicou na quinta-feira a ministra da Cultura, os trabalhadores do sector passam a ter direito, ao fim de um mês de inactividade, a um subsídio similar ao subsídio de desemprego, que variará entre 438,81 euros e 1.097 euros.

Graça Fonseca, que falava aos jornalistas no final da reunião do Conselho de Ministros, na qual o Governo aprovou o Estatuto do Profissional da Cultura, quando o estatuto entrar em vigor, o trabalhador do sector passará a “ter direito a um subsídio em caso de suspensão de actividade cultural, que se verifica quando estiver um mês sem actividade”.

A ministra recordou que, para ter acesso ao subsídio, o trabalhador da Cultura “tem de perfazer o prazo de garantia de seis meses de prestação de actividade”.