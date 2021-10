Irvine Welsh e a arte de ofender ao longo dos anos

Em 1996, Calvin Klein lançou o perfume CK Be. A campanha publicitária, muito junkie chic, mostrava rapazes e raparigas escanzelados fotografados a preto e branco por Richard Avedon. Os slogans: “To be. Or not to be. Just be” ou “Be good. Be bad. Just be”. Três anos tinham passado desde a publicação no Reino Unido do romance Trainspotting (1993), do escocês Irvine Welsh.