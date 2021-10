Dois filmes Netflix estreiam-se nos cinemas portugueses antes de chegar ao streaming

Depois de Martin Scorsese não ter conseguido estrear o seu filme Netflix nos cinemas portugueses, no final deste ano dois filmes do serviço de streaming vão chegar às salas nacionais antes de serem disponibilizadas na plataforma digital. É a mais recente reconfiguração da distribuição de cinema em Portugal, com Aviso Vermelho, uma comédia de acção com Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot, e Não Olhes para Cima, o novo filme de Adam McKay (A Queda de Wall Street, Vice), com Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio e Meryl Streep a chegarem pelas mãos da maior distribuidora do mercado, a Nos, ao grande ecrã.