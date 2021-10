Avi Mograbi: e se a ocupação fosse televisionada?

Avi Mograbi está fartinho de ser um cineasta de culto. Não somos nós que o dizemos, é ele, por Zoom do seu apartamento de Telavive: “Estou farto de ser um artista muito respeitado nos festivais de cinema e nas salas independentes. Quero chegar a um grande público com a história da ocupação israelita” — a ocupação da Cisjordânia e da Faixa de Gaza pelo exército israelita, a decorrer desde 1967, que é o assunto do seu novo filme, exibido agora no Doclisboa (Culturgest, sexta 22 às 10h30, e São Jorge, domingo 24 às 21h30, acompanhado por um debate com a presença de Mograbi e do activista Aziz al-Turi no Teatro Municipal D. Maria II, domingo 24 às 18h30).