Trilhos de dinossauros da pedreira do Galinha vão ficar mais visíveis

As pegadas de dinossauro da pedreira do Galinha, nos concelhos de Ourém e Torres Novas, foram classificadas há 25 anos como monumento natural. Para o geólogo António Galopim de carvalho, que propôs a classificação deste trilho de pegadas com 175 milhões de anos, esta sexta-feira é por isso um dia de festa. E a festa inclui uma visita à jazida de pegadas e a apresentação dos trabalhos em curso de conservação e requalificação, que passam pela aplicação de produtos que realcem a imponência das pegadas dando-lhes uma coloração natural.