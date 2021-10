Dinossauros andavam em manadas há 190 milhões de anos

Paleontólogos sugerem na revista Scientific Reports que dinossauros com aproximadamente 190 milhões de anos já se agrupavam por idade e tamanho.

Em plena Patagónia, uma equipa de cientistas encontrou um grupo bem diverso de fósseis de dinossauros com aproximadamente 190 milhões de anos – tanto havia ovos como esqueletos de juvenis e até de adultos. Numa análise a esse conjunto, acabou por se desvendar que os fósseis estavam agrupados por idade. Sugere-se então na última edição da revista Scientific Reports: essa organização indica-nos que esses dinossauros já andavam em manada com uma certa estrutura social. Ao terem 190 milhões de anos, significa que o comportamento em grupo começou nos dinossauros 40 milhões de anos antes do que se julgava.