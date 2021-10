Três suspeitos detidos no caso do homicídio de jovem no metro das Laranjeiras

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou, esta quinta-feira, a detenção de três suspeitos da prática de um crime de homicídio qualificado, ocorrido nesta quarta-feira, na cidade de Lisboa. A vítima foi um jovem de 19 anos que foi agredido na Estação de Metro das Laranjeiras, tendo sido “produzidas lesões graves, através do uso de uma arma branca”, que lhe causaram a morte.

Em comunicado, a PJ explica que a detenção, através da Directoria de Lisboa e Vale do Tejo e em estreita colaboração com a Polícia de Segurança Pública (PSP), foi feita fora de flagrante delito.

A PJ informa que, na sequência das diligências investigatórias urgentes desde logo desenvolvidas – “recolha de vestígios com intervenção pericial do Laboratório de Policia Criminal, recolha de prova pessoal, execução de buscas, recolha de suportes técnicos de videovigilância, com a prestimosa colaboração do Metro de Lisboa – veio a apurar a identificação cabal e inequívoca dos mesmos, como co-autores do crime em investigação – três jovens, dois rapazes e uma rapariga, com idades compreendidas entre os 18 e 19 anos de idade”.

De acordo com o mesmo comunicado, os três detidos estão fortemente indiciados pela prática de um crime de homicídio qualificado, roubo e detenção de arma proibida, tendo já sido constituídos arguidos. Serão presentes, nesta sexta-feira, a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução de Lisboa, visando a aplicação de medidas de coacção julgadas adequadas à gravidade do caso.

A PJ não avançou qual terá sido o motivo do crime, mas de acordo com a informação da TVI, em causa esteve um ajuste de contas entre grupos rivais. Os suspeitos são do bairro do Casal da Mira, na Amadora, e a vítima mortal vivia na Cova da Moura.

O jovem terá sofrido duas facadas. Uma primeira na zona do pescoço, quando ainda estava na rua, à entrada do metro e a segunda, nas costas, já no interior da estação, junto às máquinas dos bilhetes. Ainda chegou à plataforma do metro, onde caiu inanimado.

Inicialmente o jovem foi socorrido por duas pessoas que o viram cair e que tentaram estancar as feridas, ao mesmo tempo que chamaram o INEM. Mas o jovem viria a falecer ali mesmo. O alerta foi dado por volta das 13h17 de quarta-feira.