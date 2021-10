Suspeito de morte de jovem no Metro das Laranjeiras continua em fuga. Três já foram detidos

A Polícia Judiciária (PJ), juntamente com a PSP, deteve, na madrugada desta quarta-feira, três pessoas envolvidas no roubo e morte de um jovem no Metro das Laranjeiras. Segundo as autoridades há ainda um suspeito em fuga.

De acordo com Pedro Maia, coordenador de Investigação Criminal da PJ, os detidos já têm antecedentes criminais e “alguns são estudantes” e serão jovens com “inserção familiar e um contexto familiar normal”. A vítima, de acordo com Pedro Maia, era também estudante do ensino profissional e, tal como os suspeitos detidos, possuía antecedentes criminais.

A operação conjunta da PJ e da PSP resultou na detenção de três suspeitos, mas há ainda um suspeito em fuga. Segundo as autoridades, o conflito terá começado nas redes sociais. “O advento das redes sociais e das mensagens directas veio tornar os conflitos mais possíveis de suceder”, disse Pedro Maia. O que nos parece mais evidente é que estas comunicações online à distancia potenciam este fenómeno criminoso”, acrescentou.

Questionado pelos jornalistas durante a conferência de imprensa que decorreu nesta quinta-feira, sobre uma eventual falta de segurança no Metro de Lisboa, o responsável da PJ declinou essa hipótese. “Os serviços de videovigilância estavam a funcionar, os seguranças estavam ao serviço, os pórticos de acesso ao cais de embarque estavam operacionais. Não houve falha de segurança. Aconteceu no Metro, mas podia acontecer na via pública”, disse.

Sem adiantar detalhes da motivação para este crime, o coordenador da PJ adiantou apenas que teve base em “quezílias entre pessoas que se conheciam e que viviam em zonas diferentes da Área Metropolitana de Lisboa”.

Um jovem residente na Amadora morreu nesta quarta-feira na estação de metro das Laranjeiras, em Lisboa, após ser esfaqueado por dois homens, disse à Lusa fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP). Por se tratar de um crime de homicídio, a PJ foi chamada ao local pouco depois do incidente e de os suspeitos se colocarem em fuga.