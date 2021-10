Juízes recusam suspender julgamento de Ricardo Salgado

A defesa do ex-banqueiro requereu, na semana passada, a suspensão do julgamento, alegando o facto de ter sido diagnosticada ao arguido a doença de Alzheimer.

O colectivo de juízes que está a julgar Ricardo Salgado por três crimes de abuso de confiança, no âmbito da Operação Marquês, devido a transferências de mais de 10 milhões de euros, recusou suspender o julgamento, avançou a Rádio Renascença e confirmou o PÚBLICO junto de fonte próxima do ex-banqueiro.

A decisão consta de um despacho feito na véspera de mais uma sessão de julgamento, em que estão também marcadas já as alegações finais.

A defesa do ex-presidente do Banco Espírito Santo (BES) requereu, na semana passada, a suspensão do julgamento, devido a ter sido diagnosticada ao arguido a doença de Alzheimer. Facto comprovado através de um atestado médico.

O atestado médico, apresentado ao tribunal no dia 14 de Outubro, explica os “sintomas de declínio cognitivo progressivo” do arguido, já expostos num anterior requerimento, em Julho, onde os advogados solicitavam ao tribunal a realização de perícias, e que também teve resposta negativa por parte do colectivo que disse que chegava a apresentação do já referido atestado.

E foi o que a defesa de Ricardo Salgado fez. Apresentou exames complementares realizados nos últimos meses e um relatório médico assinado pelo médico neurologista Joaquim Ferreira.

“Após toda a investigação realizada, podemos agora concluir pelo diagnóstico de doença de Alzheimer. Este diagnóstico resulta da combinação da documentação de um declínio cognitivo progressivo e clinicamente relevante em múltiplos domínios cognitivos compatível com o diagnóstico de demência”, lê-se no requerimento apresentado pelos advogados Francisco Proença de Carvalho e Adriano Squilacce.

O especialista clínico que tem seguido o antigo presidente do BES sustenta ainda que “Ricardo Salgado tem apresentado um agravamento progressivo das limitações cognitivas e motoras descritas” desde Julho de 2021 e que “o quadro clínico de defeito cognitivo que apresenta actualmente, nomeadamente o defeito de memória, limita a sua capacidade para prestar declarações em pleno uso das suas faculdades cognitivas”. O médico sublinhou também que um contexto de stress ou ansiedade podem conduzir a um agravamento do estado de saúde do arguido, de 77 anos.

Perante este quadro clínico, no requerimento, a defesa do ex-banqueiro aproveitou para lembrar que, para efeitos penais, esta patologia constitui uma anomalia psíquica e reforçou que a capacidade de defesa de Ricardo Salgado “está limitada, o que lhe impede de exercer este direito “de forma plena” em tribunal.

“Se a restrição ou limitação da sua capacidade advém de anomalia psíquica (p. ex., doença de Alzheimer), então é porque, nestes casos, o processo não pode prosseguir, sob pena de violação do direito de defesa do ora arguido”, refere o requerimento, reiterando: “Em face da comprovada anomalia psíquica da Doença de Alzheimer diagnosticada ao ora arguido, (...) requer-se que V. Ex.ª se digne determinar a suspensão do presente processo”.

A retoma do julgamento de Ricardo Salgado está agendada para amanhã, dia 22 de Outubro, com as audições das últimas testemunhas: Jean-Luc Schneider, Alain Rukavina e Ricardo Gaspar Rosado de Carvalho. Para o mesmo dia, mas na parte da tarde, estão já previstas as alegações finais.