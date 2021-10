Ainda há 3354 vagas para ocupar no ensino superior

O último período de ingresso começa esta quinta-feira, com mais lugares do que o habitual nesta fase, mas com os cursos mais concorridos já quase sem hipóteses de entrada.

Ainda há mais de 3000 vagas disponíveis para os estudantes que pretendam entrar numa universidade ou politécnico públicos durante o ano lectivo que está a começar. A lista de lugares abertos para a 3.ª fase do concurso de acesso foi publicada esta quinta-feira pela Direcção-Geral do Ensino Superior (DGES). Os estudantes podem concorrer a partir de agora e até à próxima segunda-feira.

Segundo os dados disponibilizados pela DGES – que podem ser consultados na sua página na Internet – foram abertas 3.354 vagas para a 3.ª fase do concurso de acesso. Este número é superior ao habitual neste período de candidaturas ao ensino superior, o que é explicado pelo aumento extraordinário dos lugares nas universidades e politécnicos que foi autorizado pelo Governo este ano, face ao elevado número de candidatos.

No ano passado estavam ainda disponíveis para o terceiro período de candidaturas ao ensino superior menos de 3.000 lugares (2.929). Ou seja, este ano são mais 425 as vagas disponíveis.

No final da 2.ª fase de candidaturas, tinham sobrado 4451 vagas, mas as instituições de ensino superior decidiram não abrir todos esses lugares, como é habitual neste período de ingresso.

Apesar de haver milhares de vagas à disposição dos alunos, a generalidade dos cursos mais concorridos já não tem lugares disponíveis. Uma das poucas excepções é o curso de Medicina da Universidade do Minho, onde ainda poderá entrar um único estudante.

Há 15 lugares em cursos de Direito (sete na Universidade de Coimbra, quatro na Universidade de Lisboa e outros tantos no Minho) e vagas disponíveis em Economia e de Gestão em quase todas as instituições de ensino, com destaque para as dez vagas em cada uma destas formações que ainda oferece o Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa.

O período de candidatura à 3.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior é mais curto do que os restantes. Os estudantes podem apresentar as suas candidaturas a partir de hoje e até ao final da próxima segunda-feira. Os resultados das colocações são conhecidos na sexta-feira seguinte, dia 29 de Outubro.

Até ao momento, entraram 51.431 novos estudantes nas universidades e politécnicos públicos, um dos números mais elevados de sempre. O Governo estima que entrem este ano no ensino superior 100 mil estudantes, contabilizando tanto o ensino público como o privado, bem como as várias vias de ingresso alternativas, como são o caso dos maiores de 23 anos ou das destinadas aos alunos do ensino profissional.