Há 223 surtos de covid-19 activos em Portugal, mais de metade em estabelecimentos de educação

Há 115 surtos activos em estabelecimentos de educação e ensino dos sectores público e privado e 42 em lares de idosos. DGS diz que dados contrastam drasticamente com os máximos registados no início do ano.

Existiam, à data desta segunda-feira, 223 surtos de covid-19 activos em Portugal Continental, mais de metade destes em estabelecimento de ensino e de educação, segundo os dados fornecidos ao PÚBLICO pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).

A autoridade da saúde refere que estes dados “contrastam drasticamente com o máximo de surtos activos registados em Fevereiro de 2021”, altura em que chegaram a existir 921 surtos activos da doença em território continental.

“No dia 18 de Outubro, Portugal registava 115 surtos activos em estabelecimentos de educação e ensino dos sectores público e privado – escolas, ensino superior, creches e demais equipamentos sociais. À data do reporte, existiam 992 casos de covid-19 acumulados nesses surtos activos, que dizem respeito a alunos, profissionais e coabitantes dos mesmos, parte dos quais já estarão recuperados”, refere a DGS.

Nas Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) existiam 42 surtos activos até segunda-feira, num total de 1112 casos, “parte dos quais já estarão igualmente recuperados”, acrescenta a autoridade da saúde, reforçando que também neste sector se registou uma descida significativa do número de surtos.

“Em Fevereiro, Portugal registou o maior número de surtos activos em lares de idosos (ERPI): 405, correspondendo a cerca de 12 mil infectados. A diminuição drástica neste contexto demonstra a importância que a vacinação tem tido no controlo da pandemia e na protecção da população mais vulnerável”, reforça a DGS.

Existem ainda cinco surtos em instituições de saúde, num total de 60 casos confirmados.

Até esta segunda-feira, a região com mais surtos activos era Lisboa e Vale do Tejo, com 116. Seguiam-se o Norte, com 48 surtos activos, o Centro (27), o Alentejo (20) e o Algarve (12).

Há mais surtos do que em Setembro

O número total de surtos activos nesta altura em Portugal aumentou em relação ao mês de Setembro. A 20 de Setembro, segundo os dados divulgados pela DGS, existiam 184 surtos activos da doença. Destes, 31 eram em estabelecimentos de ensino e 43 em lares de idosos.

“Um surto activo é constituído por dois ou mais casos confirmados com ligação epidemiológica entre si no tempo e no espaço. Só depois de terem decorrido 28 dias após a data do diagnóstico do último caso confirmado (dois períodos de incubação sem novos casos) o surto é dado como encerrado”, explica a DGS.​

Notícia actualizada às 16h55 com os dados referentes a Setembro