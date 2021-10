Medidas do Governo para trabalho e saúde ainda não satisfazem PCP e Bloco

A recusa sistemática da ministra da Presidência em fazer qualquer comentário sobre o andamento das negociações do Orçamento do Estado (OE) é um sinal de que as medidas na saúde, no trabalho e na cultura aprovadas em Conselho de Ministros poderão ter chegado tarde. Nem que seja porque boa parte delas – tanto na saúde como na legislação laboral – não têm sequer um calendário possível de apontar.