Líderes partidários nos momentos de dissolução do Parlamento

A hipótese de uma crise política a pretexto do Orçamento do Estado para 2022 (OE 2022) anda no ar e o principal partido da oposição está em maior rebuliço interno por esse motivo. Ao apresentar a sua candidatura à liderança do PSD, a 14 de Outubro, Paulo Rangel procurou desdramatizar o facto de a eleição do sucessor de Rui Rio, seguida de congresso, poder coincidir com um período de preparação de legislativas antecipadas, caso seja chumbada, no Parlamento, a proposta de OE 2022, que vai a votos na generalidade no dia 27.