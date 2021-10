Eleições directas aceleram pagamento de quotas no PSD

Desde que se iniciou o processo eleitoral das directas no PSD, há cerca de uma semana, 1500 militantes pagaram as respectivas quotas, o que lhes permite votar nas eleições de 4 de Dezembro que vão escolher o líder do partido e candidato a primeiro-ministro. De acordo com dados fornecidos ao PÚBLICO pela direcção nacional do PSD, na quinta-feira da semana passada (dia do conselho nacional), havia 17.500 militantes com quotas pagas; uma semana depois estão contabilizados 19 mil militantes com quotas em dia, em condições de votar.