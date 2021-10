A melhor banda desenhada ganha 500 euros e é publicada

Já estão abertas as candidaturas para mais uma edição do concurso “Toma lá 500 paus e faz uma BD!”, com o qual a associação Chili com Carne tem tentado “matar a modorra na cena portuguesa” do universo da banda desenhada.

À nona edição, a fórmula mantém-se mais ou menos a mesma: a proposta vencedora ganha 500 euros e verá a sua obra publicada, possivelmente em 2022. Mas atenção: só podem concorrer sócios da Chili com Carne (CCC) com as quotas em dia.

Aceitam-se vários formatos: uma BD longa de um autor ou com parceiros, um livro com várias BD do mesmo autor ("desde que tenham uma ligação estética ou de conteúdo") ou uma antologia de vários autores sobre um mesmo tema, indica a associação.

Para concorrer, o candidato deve enviar para o email ccc@chilicomcarne.com, através de um serviço de descarga em linha (como o WeTransfer), pelo menos quatro páginas seguidas e acabadas e 20% das páginas planeadas, um texto de apresentação do(s) autor(es), a sinopse do projecto e o planeamento por fases (com datas). Tudo isto em .pdf.

Dá-se preferência a trabalhos a preto e branco, “mas a cor não está totalmente afastada”, e que se insiram em colecções já existentes na CCC. A deadline é 4 de Fevereiro de 2022; dez dias depois é anunciado o vencedor, que será escolhido por um júri composto por Ana Margarida Matos (autora e vencedora deste ano), André Pereira (autor e professor de BD), Dois Vês (autora e vice-presidente da direcção da CCC), Frederico Duarte (da livraria e galeria Tinta nos Nervos) e Amanda Ribeiro (jornalista e editora do P3).

Askar o General, de Dileydi Florez, O Subtraído à Vista, de Filipe Felizardo, The Care of Birds/ O Cuidado dos Pássaros, de Francisco Sousa Lobo, Acedia, de André Coelho, e as antologias Nódoa Negra e All Watched Over by Machines of Loving Grace são alguns dos livros que já saíram deste concurso.