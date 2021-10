Insectos, borboletas e fungos: estas são as melhores imagens do Close-up Photographer of the Year

Mais de nove mil candidatos de 56 países participaram na edição deste ano do Close-up Photographer of the Year. O vencedor da é o norueguês Pål Hermansen, que leva para casa um prémio de quase três mil euros. A sua fotografia consiste numa série de insectos espalhados numa mesa de luz que foram descobertos numa lâmpada.

“Queria expressar o caos e a diversidade desta descoberta, mas também encontrar algum tipo de composição. Para mim, é um lembrete visual da importante e extrema diversidade de animais ao nosso redor que tomámos como garantida”, explica o fotógrafo, citado num comunicado enviado pelo concurso ao P3.

Fungos raros (Barry Webb), gelo a quebrar no lago Baikal, na Sibéria (Daragh Muldowney), um polvo a abrigar-se numa concha (Alessandro Grasso), duas libelinhas a acasalar na água (Ripan Biswas) e um rato a espreitar de um pneu (Ezra Boulton) são alguns dos temas para os quais os fotógrafos apontaram as suas lentes, disputando as nove categorias do concurso.

O Close-up Photographer of the Year foi fundado em 2018 pelos fotojornalistas Tracy e Dan Calder com o objectivo de desafiar fotógrafos a "desacelerar, apreciar a sua arte e fazer conexões duradouras com o mundo que os rodeia", através do close-up, macro e microfotografia.

