Suspeito de matar deputado britânico acusado de homicídio e preparação de actos terroristas

O homem de 25 anos, identificado como Ali Harbi Ali, britânico de origem somali, foi acusado pelo homicídio do deputado David Amess e pela preparação de actos terroristas, na sequência da investigação do comando de contraterrorismo da Scotland Yard.

O Crown Prosecution Service (Ministério Público britânico) argumentou em tribunal que o homicídio teve “uma ligação terrorista, nomeadamente por ter sido cometido por motivos religiosos e ideológicos”. Ali Harbi Ali foi também acusado pela “preparação de actos terroristas”.

Segundo o procurador James Cable, Ali “descreveu-se como filiado do Daesh” e admitiu ter planeado durante anos matar um membro do Parlamento, disse esta quinta-feira em tribunal, numa sessão onde o acusado apenas confirmou os seus dados pessoais.

David Amess, de 69 anos, foi esfaqueado repetidamente na sexta-feira passada durante um encontro com eleitores, na Belfairs Methodist Church, em Leigh-on-Sea, no condado de Essex. Os paramédicos chegaram pouco depois do incidente, mas Amess acabaria por morrer no local. O parlamentar representava Southend West desde 1997 e era um dos deputados mais antigos da Câmara dos Comuns.

O suspeito de matar à facada o deputado foi “rapidamente detido” no local, onde também “foi apreendida uma faca”. Um dia depois, as autoridades classificaram o esfaqueamento fatal como um “incidente de terrorismo” e com “possível motivação ligada ao extremismo islâmico”.

Apesar de as autoridades não estarem à procura de mais nenhum suspeito, a Polícia Metropolitana afirmou que o comando de contraterrorismo está a “trabalhar de noite e de dia” para realizar buscas em várias moradas em Londres, analisar dispositivos digitais e rever circuitos fechados de televisão.

A notícia do homicídio de David Amess foi recebida com choque por todo o espectro político e público e desde então as homenagens e tributos multiplicaram-se. Em simultâneo, levantou questões sobre a segurança dos deputados, em especial sobre a revisão e eventual implementação de novas medidas de protecção.

Na quarta-feira, Priti Patel, ministra do Interior britânica, disse que o nível de ameaça de terrorismo contra os deputados foi elevado para substancial, o que significa que é considerada provável a ocorrência de um ataque contra os parlamentares britânicos.