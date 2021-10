Teatro Didascália invade antigo quartel dos bombeiros para questionar a industrialização

Entre 21 e 24 de Outubro, às 21h00, o Antigo Quartel de Bombeiros de Riba de Ave, no município de Famalicão é o palco da peça Paisagem Efémera – Industrial e Urbana, do Teatro da Didascália. Este segundo acto, em que o primeiro foi apresentado em Maio, explora o impacto da industrialização na região do Vale do Ave e, em particular, na Vila de Riba de Ave.