O palco e os lugares escondidos do Coliseu abrem-se agora a todos

Em cima do palco do Coliseu do Porto, de frente para a sala, consegue imaginar-se o que sente e o que vê um artista que lá sobe em noite de espectáculo. A visão é ampla, ao ponto de parecer ser possível, dali, olhar para todas as caras dos que ali se sentam comprometidos com o que dita a agenda do dia que escolherem para lá irem.