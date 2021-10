Porto: o Café Ceuta reabriu e manteve a sua identidade

O desaparecimento de lojas históricas é um cenário recorrente no Porto (e não só). Contudo, o Café Ceuta remou contra esta tendência e reabriu no dia 13 de Outubro. Após algum tempo encerrado para obras, o espaço regressa renovado. Mas manteve a tradição.

Aqueles que frequentam a Baixa do Porto sabem que o Café Ceuta há muito mantinha as portas fechadas para reabilitação e temiam que mais um edifício histórico fechasse para sempre – mas não é esse o caso. O icónico estabelecimento reabriu timidamente a 13 de Outubro, com pouca divulgação ao público. A abertura ocorre depois de um interregno de dois anos para remodelações – um atraso que se justifica com a pandemia.