Treinador do Bayern de Munique infectado com o novo coronavírus

Está explicada a ausência de Julian Nagelsmann do banco de suplentes do Bayern de Munique no Estádio da Luz, esta quarta-feira: depois de se ter sentido mal durante a tarde, um teste mostrou que o treinador tem covid-19. A confirmação foi avançada esta quinta-feira de manhã pelo clube bávaro nas redes sociais.

“Julian Nagelsmann teve um teste positivo para o coronavírus, apesar de estar totalmente vacinado. Voará para Munique, separado da equipa, num avião médico e ficará em isolamento”, escreve o Bayern.

O técnico de 34 anos foi substituído pelos adjuntos Dino Toppmöller e Xaver Zembrod no Estádio da Luz, na vitória do Bayern por 4-0 frente às “águias” a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões.