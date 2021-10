Sp. Braga e Benfica enfrentam rivais da I Liga na Taça de Portugal

Os minhotos enfrentam o Santa Clara, as “águias” medem forças com o Paços de Ferreira. Sporting e FC Porto jogam com adversários do segundo escalão.

O Sporting de Braga, detentor do troféu, vai receber o Santa Clara na quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, num dos três encontros entre equipas da I Liga ditados pelo sorteio realizado nesta quinta-feira.

Os bracarenses eliminaram o Santa Clara nas duas vezes em que se encontraram na prova, a última nos quartos-de-final da última temporada, no caminho para a conquista do título.

O Benfica, finalista vencido e recordista de troféus, vai jogar em casa com o Paços de Ferreira, num encontro entre duas equipas do primeiro escalão, o mesmo acontecendo com o Moreirense-Vitória de Guimarães.

Este será o sexto encontro entre “águias” e “castores” na Taça de Portugal, com domínio absoluto do Benfica, que venceu cinco vezes e empatou uma, na última vez que se encontraram, na segunda mão das meias-finais de 2012-13, já depois de ter vencido no primeiro jogo.

Sporting-Varzim e FC Porto-Feirense

O campeão nacional Sporting recebe o Varzim, da II Liga, equipa que os “leões” eliminaram nas quatro ocasiões em que se encontraram, embora na quarta eliminatória de 1997-98 tenham sido obrigados a prolongamento.

Também em casa e com uma equipa da II Liga joga o FC Porto, que recebe o Feirense, eliminado nos confrontos anteriores com os “dragões”, que somam quatro triunfos e um empate (1-1), após prolongamento em 1990-91, no único encontro em que os “fogaceiros” marcaram, somando 18 golos sofridos.

O sorteio da quarta eliminatória ditou ainda mais dois confrontos entre equipas da I e II Liga, com a recepção do Vizela (I) ao Estrela da Amadora (II) e do Tondela (I) ao Leixões (II).

Certo é que vai haver uma equipa das provas organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol nos oitavos-de-final, uma vez que o Paredes, do Campeonato de Portugal, vai receber o Torreense, da Liga 3.

Os encontros da quarta eliminatória estão marcados para 21 de Novembro.