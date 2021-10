Portugal vence Sérvia na qualificação para Mundial feminino

Selecção mantém segundo lugar do grupo, com sete pontos, a dois da líder Alemanha.

A selecção portuguesa feminina de futebol venceu, esta quinta-feira, por 2-1, a congénere da Sérvia, em jogo do grupo H europeu de qualificação para o Mundial de 2023, disputado no estádio do Bonfim, em Setúbal.

A equipa das “quinas” inaugurou o marcador por intermédio de Ana Borges (28'), mas as sérvias empataram nos “descontos" (45+2') da primeira parte, por Nina Matejic, antes de Dolores Silva fechar a contagem (52'), na marcação de uma grande penalidade.

Portugal manteve-se no segundo lugar do grupo, que dá acesso aos “play-off” de qualificação para o Mundial, com sete pontos, a dois da líder Alemanha, campeã mundial em 2003 e 2007 e favorita ao apuramento directo, ambos à frente da Turquia (quatro pontos), Sérvia, Israel e Bulgária.