Portugal desce ao oitavo lugar do ranking da FIFA

A selecção portuguesa de futebol desceu uma posição no ranking da FIFA e é agora oitava classificada, por troca com a Espanha, informou nesta quinta-feira o organismo máximo do futebol mundial

Portugal venceu dois jogos desde a última actualização, em Setembro, da classificação mundial, um particular com o Qatar (3-0) e um jogo de apuramento para o Mundial2022 com o Luxemburgo (5-0), mas a Espanha teve maior bonificação.

Os espanhóis disputaram também dois jogos, com uma vitória nas meias-finais da Liga das Nações, perante a Itália (2-1), e uma derrota na final com a França (2-1), mas acumularam mais pontos, estando a duas selecções separadas por menos de seis.

No “top 10” do “ranking” da FIFA, que continua a ser liderado pela Bélgica, seguida do Brasil, a França aproveitou o triunfo na Liga das Nações para subir ao pódio, ocupando agora o terceiro lugar.

Uma subida que teve como consequência a queda de Inglaterra para o quinto posto, enquanto a Itália, terceira classificada na Liga das nações, subiu à quarta posição, naquelas que foram as mexidas no grupo da frente.

Entre as selecções lideradas por técnicos portugueses, a Polónia, de Paulo Sousa, é a mais bem classificada, com uma subida de um lugar, para o 23.º, embora a Coreia do Sul, de Paulo Bento, e o Egipto, de Carlos Queiroz, também tenham tido subidas, para o 35.º e 44.º postos, respectivamente.

Os Camarões, de António Conceição, progrediram até à 54.ª posição, o Bahrein, de Hélio Sousa, manteve o 91.º, e o Togo, de Paulo Duarte, passou de 136.º para 134.º.

Nos países de língua oficial portuguesa, Cabo Verde subiu a 76.º, mas a tendência foi de queda, nomeadamente da Guiné-Bissau, que desceu a 109.º, e de Moçambique, para 122.º, enquanto Angola (129.º), São Tomé e Príncipe (191.º) e Timor-Leste (194.º) mantiveram posições.