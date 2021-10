Benfica aguarda “informação adicional” do investidor John Textor

Direcção do clube reuniu-se nesta quinta-feira com o investidor norte-americano.

A direcção do Benfica reuniu-se na manhã desta quinta-feira com o investidor norte-americano John Textor e já fez saber que a intenção do empresário terá agora de ser concretizada por escrito e posteriormente avaliada.

“O Presidente do Sport Lisboa e Benfica, Rui Costa, deu as boas-vindas esta manhã no Estádio da Luz ao Sr. John Textor, que teve posteriormente uma reunião de trabalho com dois vice-presidentes do Clube”, informaram os “encarnados”, em comunicado.

“O encontro decorreu de forma cordial e o Sr. John Textor ficou de enviar informação adicional sobre as intenções que tem para o Benfica, para posteriormente serem objecto de avaliação e análise por parte da Direcção”, acrescenta o executivo liderado por Rui Costa, adiantando que, para já, não está prevista uma nova reunião.

John Textor já demonstrou, ainda durante a liderança de Luís Filipe Vieira, vontade de adquirir acções da SAD “encarnada”, sendo que o interesse subiu de tom justamente na altura de maior turbulência interna na Luz, com a detenção do ex-presidente e a reformulação da direcção.