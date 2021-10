Excerto do primeiro capítulo de Encruzilhadas, o novo romance de Jonathan Franzen

Chegou às livrarias portuguesas Encruzilhadas , o novo romance do autor de Correcções , numa edição da Dom Quixote. É o primeiro volume de uma trilogia a que o escritor norte-americano Jonathan Franzen deu o nome de A Key to All Mythologies , embora a leitura do romance funcione individualmente.

O céu, entrecortado pelos carvalhos e ulmeiros despidos de New Prospect, estava repleto de expectativas de humi­dade, com um par de sistemas frontais a entrechocarem‑se para originar um Natal branco, quando Russ Hildebrandt fazia na sua carrinha Plymouth Fury a ronda matinal pelos lares de paroquianos acamados e senis. Uma determinada pessoa, Mrs. Frances Cottrell, membro da igreja, tinha‑se oferecido para o ajudar nessa tarde a levar brinquedos e enlatados à Comunidade de Deus, e embora ele soubesse que só como seu pastor tinha o direito de rejubilar com esse ato de livre arbítrio, não poderia pedir melhor presente de Natal do que quatro horas a sós com ela.