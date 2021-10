Quinta, na TV: Callboys indomáveis entre um dieselgate e uma Corrida à canábis

CINEMA

Infiltrado

Fox Movies, 21h15

Spike Lee pegou nesta história sobre um assalto a um banco e transformou-a num thriller empolgante. Um grupo prepara o golpe perfeito, a obra-prima de um génio da arte de roubar: o assalto a um grande banco de Nova Iorque. Mas, no seio do bando, será que cada um dos envolvidos é aquilo que aparenta ser? Denzel Washington é o polícia num jogo do gato e do rato com o ladrão (Clive Owen). Jodie Foster é uma misteriosa mulher que se mete entre os dois. No elenco, estão ainda Christopher Plummer e Willem Dafoe.

Rush - Duelo de Rivais

AXN, 23h44

Realizado por Ron Howard e escrito por Peter Morgan, um filme biográfico sobre uma rivalidade lendária das pistas de Fórmula 1: entre o inglês James Hunt e o austríaco Niki Lauda. A acção centra-se na disputa pelo título na temporada de 1976, quando o primeiro era piloto da McLaren e o segundo da Ferrari. Os actores Chris Hemsworth e Daniel Brühl assumem o protagonismo.

12 Indomáveis

Fox, 00h01

Um drama de guerra passado no Afeganistão, logo após os atentados de 11 de Setembro, com foco na formação de alianças para capturar Mohammed Omar, líder dos taliban, e Osama bin Laden, o chefe da Al-Qaeda. Realizado por Nicolai Fuglsig e escrito por Ted Tally e Peter Craig, baseia-se na obra de não-ficção Horse Soldiers, escrita por Doug Stanton. Os actores Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Peña, Navid Negahban, Trevante Rhodes, Geoff Stults, Thad Luckinbill, William Fichtner e Rob Riggle dão vida às personagens.

As Maravilhas de Montfermeil

TVCine Top, 00h30

No seu primeiro filme como realizadora, a actriz e cantora Jeanne Balibar filma uma utopia absurda, numa comédia musical e romântica sobre a política em Montfermeil, uma cidade nos subúrbios de Paris. Emmanuelle Joly (Emmanuelle Beárt) é uma presidente da câmara que fez aos locais uma série de bizarras promessas eleitorais. Dois dos membros da sua equipa, Joëlle (a própria Jeanne Balibar) e Kamel (Ramzy Bedia), acabaram de se divorciar e são obrigados a trabalhar juntos para pôr em prática alguns desses planos.

SÉRIE

Callboys

RTP1, 00h48

Estreia. De produção belga, esta comédia negra narra as aventuras e desventuras de um grupo sui generis de trabalhadores do sexo: o musculado mas ingénuo Devon, o irritadiço mas “mágico” Jay, o sensato mas procrastinador Wesley e ainda Randy, que trata dos telefonemas e da gestão da agenda.

DOCUMENTÁRIO

Dieselgate: Como a Indústria Automóvel Nos Mentiu

RTP3, 20h

O documentarista Johan von Mirbach assina este trabalho sobre o caso “dieselgate”. O escândalo, relativo à manipulação das emissões de gases em certos motores diesel, rebentou há seis anos e fica na história como uma das maiores fraudes empresariais na Alemanha. Manchou a reputação da Volkswagen, causou milhões de lesados e custou milhares de milhões em multas e acordos extrajudiciais. O julgamento começou há pouco mais de um mês, sem Martin Winterkorn, ex-CEO da marca, no banco dos réus.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

Na sequência da discussão, na Assembleia da República, acerca da legalização da canábis, esta reportagem olha o sector para perceber por que razão o investimento tem revertido muito mais para a exportação do que para o consumo pelos pacientes portugueses. Assinada pela jornalista Patrícia Lucas, Corrida à canábis tem imagem de Rodrigo Lobo e edição de Vanessa Brízido.

DESPORTO

Futebol: Ludogorets x Braga

SIC, 17h50

Directo. O Braga desloca-se à casa do Ludogorets, na Bulgária, para um jogo a contar da terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa. O árbitro estónio Kristo Tohver dirige a partida. Os “arsenalistas” estão em segundo lugar do grupo F, a três pontos dos líderes, os sérvios do Estrela Vermelha. Estes podem distanciar-se ainda no marcador: hoje, à mesma hora, defrontam os dinamarqueses do Midtjylland, que ocupam a última posição, ex aequo com o Ludogorets.