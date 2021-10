Mostra de Cinema de São Paulo começa esta quinta-feira com muito cinema português no programa

Festival faz a estreia mundial de A Viagem de Pedro , produção luso-brasileira assinada por Laís Bodanzky, sobre a saída do imperador Pedro I do Brasil em 1831, rumo a Portugal.

Mais de dez filmes portugueses, uma retrospectiva dedicada a Paulo Rocha (1935-2012) e a estreia de uma longa-metragem sobre o ex-imperador Pedro I integram a Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, que começa esta quinta-feira no Brasil.

A 45.ª edição, que decorrerá nas salas de cinema de São Paulo e também online, acolherá a estreia mundial de A Viagem de Pedro, produção luso-brasileira assinada por Laís Bodanzky, sobre a saída do imperador Pedro I do Brasil em 1831, rumo a Portugal. O filme, que é protagonizado pelo actor brasileiro Cauã Reymond e conta com elenco português, foi rodado parcialmente em Portugal, com produção de O Som e a Fúria, e chegará aos cinemas portugueses em 2022, quando se assinalarem os 200 anos da independência do Brasil.

No festival paulista serão ainda mostrados filmes portugueses já exibidos noutros festivais, como A Arte da Memória, de Rodrigo Areias; Simon Chama, de Marta Sousa Ribeiro; Listen, de Ana Rocha de Sousa; e No Táxi do Jack, de Susana Nobre. A eles juntam-se ainda Amor Fati, de Cláudia Varejão, Visões do Império, de Joana Pontes; No País de Alice, de Rui Simões, e Os Diários de Otsoga, de Maureen Fazendeiro e Miguel Gomes.

Apenas um filme português está integrado na competição Novos Directores, dedicada a primeiras e segundas obras: Mar Infinito, obra de ficção científica do realizador Carlos Amaral.

A Mostra Internacional de Cinema em São Paulo prestará também homenagem “à carreira inquieta e sempre em transformação” do cineasta português Paulo Rocha, programando sete filmes, entre os quais Os Verdes Anos (1963) e Se Eu Fosse Ladrão... Roubava (2013). A propósito desta retrospectiva, o festival apresentará ainda o documentário A Távola de Rocha, de Samuel Barbosa, que aborda os processos criativos do cineasta que marcou o Novo Cinema português.

A Mostra Internacional de Cinema em São Paulo estender-se-á até 3 de Novembro.