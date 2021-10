Budda Power & Maria João juntam-se a João Cabeleira para uma noite de blues em Lisboa

Lançado em Junho, The Blues Experience II é apresentado este sábado ao vivo, em Lisboa, no Capitólio. Com Budda Power & Maria João estará João Cabeleira, guitarrista dos Xutos & Pontapés.

Depois do disco, os palcos: The Blues Experience II, segundo álbum resultante da aventura que uniu os Budda Power Blues e a cantora Maria João, é apresentado este sábado em Lisboa, no Cineteatro Capitólio, às 21h30. Como convidado, estará com eles em palco o guitarrista João Cabeleira, dos Xutos & Pontapés, que a convite de Budda Guedes, participou em Julho na edição deste ano do Porto Blues Fest, num concerto-homenagem aos guitarristas portugueses.

Fundado em 2004 pelos irmãos Budda e Nico Guedes, o grupo Budda Power Blues gravou em 2017 um primeiro disco com a cantora Maria João, historicamente ligada ao jazz. E o que podia pareceu uma união improvável, resultou numa gratificante experiência. Daí que, ao primeiro The Blues Experience (era esse o título do disco) se tenha seguido um segundo álbum, The Blues Experience II, que chegou às plataformas digitais e às lojas, antecedido, na véspera, de uma apresentação ao vivo ainda sujeita às regras da pandemia, sem público e em streaming.

O álbum anterior, como Budda Guedes explicou ao PÚBLICO aquando do seu lançamento, resultou de um primeiro e bem conseguido encontro em palco. O segundo disco, por sua vez, nasceu das apresentações ao vivo do primeiro, com o intuito os fazer voltar aos palcos. É isso que sucede agora, quando as precauções sanitárias (que não desapareceram) já o permitem. O disco já foi parcialmente apresentado no âmbito de festivais, como o Porto Blues Fest ou a Festa do Avante!, mas só agora tem o primeiro concerto oficial de apresentação, e em sala.

No próximo dia 4 de Novembro, The Blues Experience II será também apresentado em Braga, no Theatro Circo, no concerto de encerramento do Nova Arcada Braga Blues. Num e noutro, estarão em palco Maria João (voz), Budda Guedes (voz, guitarras e teclados), Nico Guedes (bateria, percussão e vozes) e Carl Minnemann (baixo, contrabaixo e vozes).