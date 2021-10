O amor romântico em cinco séries imperdíveis

This is Us

Fox Life e Prime Video

Incontornável quando o assunto é amor, esta é uma história dramática cuja receita foi escrupulosamente concebida para fazer rir e chorar (muito), numa acção que se vai desdobrando em épocas diferentes das vidas dos Pearson. A família é composta por Jack e Rebecca, um casal unido por um grande amor, e os três filhos de ambos: Kate, Kevin e Randall. Já adultos, acompanhados de perto pela mãe e constantemente assombrados pelas saudades do falecido pai, os três irmãos vão revelando as angústias e alegrias passadas e algumas das circunstâncias que os fizeram ser quem são. O enorme êxito de This is Us, para além de um argumento comovente e das extraordinárias actuações do elenco, deveu-se ao facto de conseguir acrescentar aos problemas do quotidiano temas como alcoolismo, obesidade, racismo, adopção e as várias dificuldades da vida conjugal. A série foi criada em 2016, por Dan Fogelman, para a NBC, e as personagens foram entregues a Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan e Ron Cephas Jones. Pelo seu desempenho como Randall, o actor Sterling K. Brown recebeu um Emmy, um Globo de Ouro, um Screen Actors Guild Award, um Critics’ Choice Award e um NAACP Image Award. Com um sem-número de nomeações, a série soma mais de três dezenas de vitórias nas diversas categorias dos Emmys e Globos de Ouro.

State of the Union

HBO

Dez episódios de aproximadamente dez minutos que equivalem a dez semanas de terapia de um casal em crise. Louise e Tom, com o casamento à beira do fim, recorrem à terapia conjugal num último esforço de salvar a relação. Todas as semanas, antes de cada sessão, encontram-se num café ao lado do consultório onde, inevitavelmente, as suas conversas giram em torno dos graves problemas de comunicação que quase os levaram à ruptura. Entre uma cerveja e um copo de vinho, vamos acompanhando as suas angústias, ressentimentos, tristezas – e também vários desvarios sobre a vida dos casais que vão saindo das consultas anteriores à sua. Criada por Nick Hornby, esta comédia sobre as dificuldades de um casamento conta com um dueto de peso: os ingleses Rosamund Pike e Chris O'Dowd.

Scenes from a Marriage

HBO

Em 1973, o mestre sueco Ingmar Bergman fez Cenas da Vida Conjugal, uma série de seis episódios que depois condensaria em filme e que ao longo de quase cinco horas fazia a autópsia da implosão de um casamento, espelhando assumidamente parte da sua relação com a actriz Liv Ullman. Ullman encarnaria o papel da advogada Marianne e Erland Josephson o de professor universitário de Psicologia cuja infidelidade e carreira geraram alguns dos desencontros da relação. Décadas depois, esta mini-série de cinco episódios, criada e escrita por Hagai Levi para a HBO e protagonizada por Oscar Isaac e Jessica Chastain (ambos já tinham formado um casal em Um Ano Muito Violento, de 2014), faz uma adaptação actualizada da mesma situação de crise conjugal. Hagai Levi é israelita, tem 58 anos e trabalhou em séries como Terapia, Our Boys ou The Affair, tendo créditos de co-criador nas duas últimas. Todas são enfaticamente séries de conversação. “Sou completamente obcecado com o que acontece quando duas pessoas se sentam e estão a falar – é a coisa mais interessante na minha vida, no meu trabalho. É por isso que Cenas da Vida Conjugal é o trabalho mais influente em tudo o que vi e faço. Duas pessoas a falar durante uma hora: podemos ver quão longe conseguimos ir. É chocante, inspirador”, acrescenta. “Se Bergman queria dizer algo sobre o preço do casamento era dizer que o casamento nos mata. Eu quero falar do preço da separação. Se eu quero que algo aconteça [com esta série] é que a insustentável leveza da separação e do divórcio seja reconsiderada”. JAC

Modern Love

Prime Video

Inspirado em casos reais retratados na coluna semanal publicada no New York Times, e também transformados num podcast, Modern Love é uma antologia de histórias sobre variantes do amor e das relações humanas. Cada episódio, de aproximadamente meia-hora, tem como cenário a cidade de Nova Iorque e conta com o seu próprio enredo e protagonistas. Falam sobre amizade, casamento, amores perdidos, crises profundas ou reencontros inesperados de quem se perdeu no passado. Todas têm em comum as alegrias e tristezas inevitavelmente associadas a quem se entrega de alma e coração. Com duas temporadas disponíveis, esta série foi desenvolvida por John Carney e conta com a participação de um invejável leque de actores. Entre eles, estão Dev Patel (nomeado para o Emmy), Anne Hathaway, Tina Fey, Andy García, Catherine Keener, Julia Garner, Ed Sheeran, Minnie Driver, Kit Harington, John Slattery ou Miranda Richardson.

Amor no Espectro

Netflix

Esta mini-série documental em formato de reality-show tem já duas temporadas disponíveis na Netflix e coloca o espectador entre um sorriso rasgado e uma lágrima de emoção. Aqui, segue-se um grupo de jovens adultos, todos dentro do espectro do autismo, determinados a encontrar as suas almas gémeas. Apesar de conscientes dos desafios de um envolvimento romântico devido a algumas lacunas em termos de competências sociais, eles estão convictos de que ter um companheiro a seu lado lhes trará mais felicidade. A ajudá-los nesta aventura, está uma equipa de especialistas que lhes propõem conhecer pessoas com os mesmos interesses e lhes vai dando dicas práticas de socialização para os primeiros encontros. Pelo caminho, acompanhamos as suas vidas, as suas personalidades, os seus amigos e familiares e as dificuldades com que constantemente se deparam pelo simples facto de serem diferentes. Produzida pela Northern Pictures para a emissora ABC (Australian Broadcasting Corporation), Amor no Espectro debruça-se sobre a necessidade humana de ligações profundas. Com jovens carismáticos, sinceros e de coração aberto, é também uma celebração da vida e da diferença.