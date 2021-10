Peças de madeira sugerem uma data para a presença inicial dos vikings na América

Equipa de cientistas indica que os europeus já estavam na América em 1021. Até agora, esta é a data com provas científicas mais robustas para a presença dos vikings no continente americano.

Não havia grandes dúvidas de que três peças de madeira encontradas na Terra Nova, no Canadá, tivessem pertencido a vikings. Mas em que ano foram feitos esses fragmentos? Esta não é uma pergunta em vão – afinal, permite-nos recuar no tempo e vislumbrar os vikings no continente americano. Uma equipa internacional de investigadores responde agora a esta questão num artigo científico na revista Nature: essas peças terão sido feitas em 1021, o que quer dizer que os vikings já estavam presentes na América há 1000 anos. Até agora, esta é a data mais segura para a presença inicial dos vikings – e, portanto, de europeus – no continente americano.