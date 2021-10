Legisladores americanos não confiam no Facebook para gerir criptomoedas

Um grupo de legisladores norte-americanos disse que não se pode confiar na empresa Facebook Inc. para gerir criptomoedas e instou a plataforma a descontinuar imediatamente a experiência-piloto da sua carteira criptográfica, a Novi, lançada esta terça-feira.

Os senadores democratas Brian Schatz, Sherrod Brown, Richard Blumenthal, Elizabeth Warren e Tina Smith manifestaram-se contra o esforço do Facebook para lançar a carteira digital de criptomoedas.

“O Facebook está uma vez mais a perseguir planos de uma moeda digital e já lançou um serviço piloto para uma rede de infra-estruturas de pagamentos, embora estes planos sejam incompatíveis com o actual panorama financeiro de regulação”, escreveram os senadores numa carta dirigida ao líder da empresa, Mark Zuckerberg.

“Não pode ser confiada ao Facebook a gestão de um sistema de pagamento ou de moeda digital quando a sua capacidade para gerir o risco e manter os consumidores seguros provou ser totalmente insuficiente”, argumentam os legisladores.

A carta mostra que mesmo a experiência da carteira digital do Facebook vai enfrentar escrutínio de legisladores e reguladores, que anteriormente já levantaram questões em relação à segurança e a outras preocupações relacionadas com a entrada da plataforma de redes sociais nesta área.

Um porta-voz da Novi já garantiu que a empresa vai responder à carta dos senadores.

O Facebook revelou o projecto de uma criptomoeda própria em Junho de 2019, na altura com o nome Libra. O anúncio estava incluído no esforço da empresa em expandir-se na área do comércio electrónico e dos pagamentos globais. O projecto enfrentou desde logo uma oposição feroz de legisladores de todo o mundo, preocupados com a possibilidade de esta ferramenta pôr em causa o controlo detido sobre o sistema monetário e facilitando acções criminosas e violações da privacidade dos utilizadores.

A criptomoeda foi mais tarde rebaptizada para Diem, num novo esforço para garantir a aprovação dos reguladores. Nesta nova tentativa, a empresa optou também por um caminho menos ambicioso: a moeda digital passa a ser uma chamada stablecoin (moeda estável, numa tradução livre para português) suportada pelo dólar norte-americano, não estando assim sujeita a flutuações de valor como as que são observadas no caso de criptomoedas independentes como a bitcoin.