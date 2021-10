Juíza dá mais três dias à mulher de João Rendeiro para entregar as obras em falta

A juíza do processo em que João Rendeiro foi condenado a dez anos de prisão efectiva deu mais três dias à mulher do ex-banqueiro, Maria de Jesus Rendeiro, para entregar as obras em falta, apurou o PÚBLICO. Neste caso, estão em causa crimes de fraude fiscal qualificada, abuso de confiança e branqueamento de capitais, por apropriação indevida de mais de 31 milhões de euros do BPP.